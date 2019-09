Nieuwe werkliedenloods officieel ingehuldigd RDK

24 september 2019

14u49 0 Machelen In de Felix Timmermanslaan in Diegem-Lo is de nieuwe werkliedenloods klaar. Alle werknemers van de reinigingsdienst, de groendienst, openbare werken en gebouwen, en het magazijn krijgen er onderdak. Ook het Rode Kruis Machelen-Diegem verhuist naar het nieuwe gebouw.

De opening van de nieuwe werkliedenloods vormt het sluitstuk van de reorganisatie van de technische diensten die moet leiden tot een betere dienstverlening naar de inwoners toe. Tot voor kort zaten verschillende diensten verspreid over het Machelse grondgebied, wat de werking bemoeilijkte. Door al die diensten nu te centraliseren in de Felix Timmermanslaan in Diegem-Lo is dat euvel verholpen.

Voortaan zitten alle medewerkers van de reinigingsdienst, de groendienst, het magazijn en de dienst openbare werken en gebouwen in het nieuwe gebouw. Het leidinggevend uitvoerend personeel, de werftoezichters en planners verhuizen eveneens naar de Felix Timmermanslaan, net als het Rode Kruis Machelen-Diegem.

Er werden veertig parkeerplaatsen gecreëerd.