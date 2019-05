Nieuwe stap in modernisering Brucargo gezet: funderingspalen nieuw logistiek pand geplaatst Robby Dierickx

27 mei 2019

14u33 4 Machelen Op Brucargo werden zopas de funderingspalen van een nieuw logistiek gebouw aan de westkant van de vrachtluchthaven geplaatst. In dat pand, dat volgend jaar klaar moet zijn, krijgen de bedrijven Kuehne & Nagel, World Flight Services en Expeditors onderdak. Het project maakt deel uit van de modernisering van Brucargo, waar 100 miljoen euro voor vrijgemaakt wordt.

“Met deze investeringen in de verdere kwalitatieve uitbouw van Brucargo breidt de luchthaven aanzienlijk het aanbod uit aan afhandelingsruimte en in het bijzonder aan gekoelde opslagruimte”, zegt Arnaud Feist, ceo van Brussels Airport. “Deze temperatuurgecontroleerde ruimtes zijn niet alleen van groot belang voor verschillende sleutelsectoren in ons land zoals biotech en farma, maar ook voor de import en export van verse en bederfbare goederen. Twee nichemarkten waarin Brussels Airport gespecialiseerd is en ook verder in investeert.”

Op het dak van de kantoren komen zonnepanelen en er wordt ook een groen dak geplaatst. Dankzij wadi’s voor waterinfiltratie en regenwaterputten voor het hergebruik van regenwater wordt er spaarzaam omgegaan met water. In de loop van volgend jaar zal het gebouw opgeleverd worden en kan het in dienst genomen worden door de huurders Kuehne & Nagel, World Flight Services (WFS) en Expeditors.