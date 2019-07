Nieuw aparthotel met 127 ‘Airflats’ moet bedrijvenzone Diegem ook in het weekend doen leven DBS

03 juli 2019

17u38 0 Machelen Op de site aan de Bessenveldstraat in Diegem is vandaag de eerste steen gelegd van een nieuw aparthotel. De 127 kamers zijn bedoeld voor korte tot middellange verblijven, als aanvulling van de bestaande hotels in de buurt. De voorbije jaren werden al verschillende projecten gelanceerd voor de terreinen maar die kwamen nooit echt van de grond. De gemeente verwelkomt het initiatief. “Dit kan voorkomen dat de kantorenzone in het weekend helemaal doods is.”

De gemeente Machelen krijgt er binnenkort een nieuw zogenaamd ‘extended stay-hotel’ bij, dat mikt op langere verblijven dan een doorsnee hotel. Machelen-Diegem is dankzij zijn ligging bij de Europese hoofdstad, de aanwezigheid van bedrijvenzones en de nabijheid van Brussels Airport en NAVO de ideale locatie voor expats.

Om deze mensen een aangenaam verblijf aan te bieden kwam een samenwerking tussen projectontwikkelaar ‘Candor’ en exploitant ‘Cycas Hospitality’ tot stand. “Onder de merknaam Residence Inn By Marriott zal het gloednieuw aparthotel korte tot middellange verblijven aanbieden, dit in aanvulling van de bestaande hotels in de buurt”, zegt Jan Vlaminck van Candor.

“Geheel binnen de typerende huiselijke sfeer zijn de ‘extended stay-suites’ voorzien van een keuken en een volledig hotelcomfort. Het is de perfecte match tussen de luxe van een Marriott hotel en het huiselijke gevoel dat voor langere verblijven wenselijk is. De moderne hotelkamers worden de ideale verblijfplaats voor expats en young professionals.”

Het gemeentebestuur is de ontwikkeling erg genegen. “Er zijn al veel omgevingsvergunningen voor die site aangevraagd - ook in de vorige legislatuur - maar daar is telkens niks van in huis gekomen. En niet omdat de gemeente zich stroef opstelde”, licht schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA) toe.

Zekere diversiteit

Machelen ziet in de komst van het aparthotel een welgekomen afwisseling én een kans voor dat specifieke deel van deelgemeente Diegem. “Onze visie is om in die kantorenzone niet enkel kantoren en hotels in te planten, maar ook om er een zekere diversiteit te creëren. Daar leent zo’n aparthotel zich heel erg toe. Het is een combinatie van een appartement en een hotel. Bedoeling is dat mensen er een week of zelfs langer verblijven waarbij ze ook de service krijgen van een hotel. Er is ook een restaurant. Dit project zal er toe bijdragen dat de kantorenzone ook in het weekend wat blijft leven en dat het geen doodse zone in onze gemeente meer is zoals nu. Nu bruist het er in de week van de activiteit maar dat valt op zaterdag en zondag helemaal weg.”

De zogenaamde Airflats zijn ook te koop voor particuliere investeerders. Volgens de ontwikkelaar is 98% al van de hand gegaan. De bouw van het hotel zal 12 tot 16 maanden duren en dus is de voltooiing voorzien voor het najaar van 2020.