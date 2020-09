Na zes maanden kan hobbyclub ruildagen eindelijk hervatten Robby Dierickx

01 september 2020

13u04 0 Machelen Ze hebben er zes maanden op moeten wachten – het coronavirus, weet u wel – maar komende zondag kan Hobbyclub Machelen haar maandelijkse ruildagen eindelijk hervatten. Uiteraard gebeurt ook dit alles volgens strenge regels.

In maart werd de werking van de hobbyclub, net als bij alle andere verenigingen, bruusk stopgezet als gevolg van het coronavirus. Maar nu zondag kunnen de maandelijkse ruildagen heropgestart worden. Het decor is opnieuw de polyvalente zaal van site Bosveld op de Heirbaan. Tussen 9.30 en 12 uur zwaaien de deuren er open. De hobbyclub moet echter wel met enkele maatregelen rekening houden.

Zo is het aantal bezoekers – inclusief bestuursleden – beperkt tot vijftig. Wie langs wil komen, moet zich op voorhand inschrijven via gustaaf.humbeeck@telenet.be of 0472/48.41.35. Voor komende zondag zijn al zowat dertig mensen ingeschreven. De toegang verloopt via de hoofdingang van het stadion Bosveld, waarna de aanwezigen rechts moeten aanhouden in de gangen. De nooduitgang van de polyvalente zaal dient als uitgang. Het dragen van een mondmasker is altijd verplicht, behalve wanneer bezoekers iets drinken of eten. De regels rond social distancing blijven gelden en alleen tafelbediening is toegestaan. Tot slot is het ontsmetten van de handen verplicht bij het binnenkomen en na elk toiletbezoek.