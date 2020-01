Na Vilvoorde en Zaventem kan je binnenkort ook in Diegem Blue-bikes ontlenen Robby Dierickx

08 januari 2020

13u30 1 Machelen In Vilvoorde (2015) en Zaventem (2018) heeft het deelsysteem Blue-bike al een tijdje ontleenpunten aan de treinstations, maar dit jaar komt er ook eentje in Diegem. Dat maakt Blue-mobility bekend. “Met het oog op de optimalisatie van de Brusselse ring is Diegem de geschikte locatie.”

In de hoofdstad telt het Belgische fietsdeelsysteem Blue-bikes vier ontleenpunten: aan Brussel-Centraal, Brussel-Luxemburg, Brussel-Noord en Brussel-Zuid. Vorig jaar werden in het Brussels gewest in totaal 7.275 ritten met de fietsen gemaakt. Sinds 2015 kunnen er ook aan het station van Vilvoorde fietsen ontleend worden en twee jaar geleden kwam er ook een ontleenpunt in Zaventem. Dit jaar nog komt er een derde locatie in de Vlaamse Rand. Zo koos het fietsdeelsysteem voor het station van Diegem. “Wanneer exact het ontleenpunt er komt, is nog niet duidelijk”, klinkt het bij Claudia Offeciers, woordvoerster van Blue-mobility, de uitbater van de Blue-bikes. “Er moet nog een en ander afgetoetst worden met de andere partners.”

Diegem is volgens Blue-mobility de geschikte locatie voor het derde ontleenpunt in de Rand. “In de Machelse deelgemeente liggen heel wat bedrijven”, aldus nog Offeciers. “Zeker met het oog op de optimalisatie van de Brusselse ring kunnen de deelfietsen een oplossing zijn voor het fileprobleem. Wie met de trein reist, kan na het afstappen meteen op de fiets springen om naar het werk te rijden.”