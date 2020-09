Na onrust bij Aldi nu ook staking bij Makro: personeel winkels Machelen en Deurne legt werk neer uit onvrede over besparingsplannen Robby Dierickx

16u28 0 Machelen In de Makro-warenhuizen van Machelen en Deurne brak donderdagmiddag een spontane staking uit. Het personeel legde het werk neer na een informatievergadering, waarin de directie de besparingsplannen uit de doeken deed. Er wordt gevreesd dat heel wat werknemers hun job zullen verliezen. Eerder deze week bleven ook al tientallen winkels van Aldi gesloten door een staking.

In de zes vestigingen van Makro (Machelen, Deurne, Eke, Sint-Pieters-Leeuw, Alleur en Lodelinsart) vonden donderdagmiddag informatievergaderingen over de besparingsplannen plaats. Na afloop legde het personeel het werk meteen neer in de vestigingen van Machelen en Deurne. Het is niet uitgesloten dat er ook in de vier andere filialen acties komen. “De directie stelde vandaag een vaag besparingsplan voor”, zegt Dorine Cordy van de socialistische vakbond BBTK. “Voor het personeel kwam er niets concreets uit de bus. Volgens de directie zouden de afvloeiingen alleen impact hebben op werknemers met een contract van bepaalde duur, maar als we het plan gedetailleerd bekijken, dan kan het niet anders dat er ook personeelsleden met een contract van onbepaalde duur zullen moeten vertrekken.”

Gebrek aan respect

Volgens de directie zorgden de onzekerheid voor het personeel en het gebrek aan respect ervoor dat al minstens in twee vestigingen de deuren gesloten werden. “Het ging immers om een eenzijdig plan”, aldus nog Cordy. “De directie legde het plan op tafel en daarmee was de kous af. Het personeel kreeg geen inspraak. We eisen dan ook dat de directie het plan meteen stopzet en dat er sociaal overleg komt.”

Of er ook de komende dagen gevolgen zullen zijn in de Makro-winkels is volgens de vakbonden nog koffiedik kijken.