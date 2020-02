Na meerdere inbraken nu brand in leegstaand schoolgebouw GISO: gemeente sluit site meteen af Burgemeester is vandalisme beu en treft meteen de nodige maatregelen Robby Dierickx

05 februari 2020

16u56 20 Machelen In het voormalige schoolgebouw van het GISO in de Cornelis Peetersstraat in Machelen is woensdagmiddag brand uitgebroken. Na de verhuis van de leerlingen naar Diegem staat het gebouw al een jaar leeg. Volgens burgemeester Marc Grootjans werd de brand aangestoken. De gemeente wilde net maatregelen nemen om de site te beveiligen na een reeks inbraken. Na de brand werd de ingang meteen afgesloten.

In januari vorig jaar verhuisden de zowat 165 leerlingen van het Gemeentelijk Instituut voor Secundair Onderwijs (GISO) van de Cornelis Peetersstraat in Machelen naar de Watermolenstraat in deelgemeente Diegem, waar samen met gemeenteschool De Fonkel een scholencampus werd gecreëerd. Sinds die verhuis staat het gebouw, dat eerst ook nog een fabriekspand was, leeg. Woensdagmiddag omstreeks 14 uur brak er echter plots brand uit. De brandweer kwam ter plaatse en moest de Cornelis Peetersstraat voor de bluswerken afsluiten. “Eén lokaal is volledig uitgebrand en in de rest van het gebouw hangt heel wat rook”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “We hebben geluk gehad dat één van de omwonenden alert was en de brandweer verwittigde, want anders was de schade veel groter geweest.” Door de brand konden de bussen van lijn 65 van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB ruim een uur lang het centrum van Machelen niet bedienen.

Geen slachtoffers

“In het gebouw was niemand aanwezig, dus er vielen geen slachtoffers”, vult Cathérine Bodet, woordvoerder van politiezone Vilvoorde-Machelen (ViMa), aan. Volgens burgemeester Grootjans wijst alles op brandstichting. “Er waren in het verleden al verschillende vandalenstreken in het gebouw en nu lijkt het erop dat de brand ook aangestoken werd. Er werd in ieder geval een branddeskundige aangesteld om de exacte oorzaak te achterhalen.” Ook de politiezone bevestigt dat er de voorbije maanden meermaals ongewenste bezoekers in het pand gespot werden.

Het was dan ook daarom dat enkele gemeentelijke diensten vorige week een bezoek brachten aan het voormalige schoolgebouw in de hoop een einde te kunnen maken aan de vandalenstreken. “We hadden met Matexi, de toekomstige eigenaar van het pand, afgesproken om vanaf volgende week de nodige maatregelen te nemen om de site af te sluiten. Maar de vandalen zijn ons nog net voor geweest. We hebben beslist om de ingang meteen met Heras-hekken af te sluiten in afwachting van de andere maatregelen. Daar zal volgende week meer duidelijkheid over komen.”

Matexi-project

Op termijn gaat het voormalige schoolpand in de Cornelis Peetersstraat tegen de vlakte. Het gebouw maakt immers deel uit van het Matexi-project, waarbij in het centrum van Machelen onder meer 120 woningen, commerciële ruimtes en ontmoetingsplekken gebouwd worden. Een deel van die werken is ondertussen al bezig.