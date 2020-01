Na 94 ontslagen bij UPS komende drie jaar wel werkzekerheid Robby Dierickx

10 januari 2020

13u56 0 Machelen Bijna tien maanden hebben de directie en de vakbonden van UPS in Diegem onderhandeld over het ontslag van 94 werknemers en nu hebben beide partijen eindelijk een akkoord bereikt. Aan het aantal ontslagen verandert er niets, maar de getroffen werknemers worden behoorlijk vergoed en begeleid bij hun zoektocht naar een nieuwe job. Voorts liet de directie weten dat er de komende drie jaar geen ontslagen meer zullen vallen.

Koerierdienst UPS kondigde in maart aan dat het 94 banen wilde schrappen in de vestiging langs de Woluwelaan in Diegem. Daarnaast werden ook de contracten van zeventien werknemers ingekort. Die maatregelen zorgden voor heel wat protest. De vestiging in Diegem werd geblokkeerd, evenals het hoofdkantoor in Eindhoven. In september – na zes maanden onderhandelen – bleken de gesprekken nog muurvast te zitten, maar nu is er wel een akkoord.

Er wijzigt echter niets aan het aantal ontslagen, maar de getroffen werknemers worden wel behoorlijk vergoed naargelang hun anciënniteit. Daarnaast zullen de personeelsleden goed begeleid worden bij hun zoektocht naar een nieuwe job.

Bij de vakbonden vreesde men echter ook dat de herstructurering een eerste stap richting een volledige sluiting van de vestiging in Diegem was, maar de directie heeft inmiddels laten weten dat de overige 800 werknemers de komende drie jaar alvast niet voor hun job moeten vrezen.