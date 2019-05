Moskee wil dichter bij buurt staan en nodigt alle inwoners uit voor iftarmaaltijd Robby Dierickx

23 mei 2019

14u15 0 Machelen Het bestuur van moskee Youssef in de Oude Haachtsesteenweg in Diegem nodigt alle inwoners van Machelen en Diegem vrijdagavond uit om samen een iftarmaaltijd te delen. Met de iftaravond hoopt het bestuur de kloof tussen de moskee en de buurtbewoners te verkleinen.

Moskee Youssef werd in 1978 plechtig ingehuldigd en is ondertussen al 41 jaar een begrip in Diegem. Toch is het voor heel wat buren een vraagteken wat er binnen de muren gebeurt. En daarom zet het bestuur van de moskee de deuren vrijdagavond open. Om 19.15 uur wordt iedereen verwelkomd in de naburige Gildenzaal, waarna enkele speeches gehouden worden. Vervolgens krijgen de deelnemers een rondleiding in de moskee. Net na de zonsondergang – het is momenteel ramadan voor de moslims – schuift iedereen tot slot de benen onder tafel voor de iftarmaaltijd.

“Met dit initiatief willen we het contact met de buurt verbeteren”, zegt Soliman Akaychouh, voorzitter van de moskee. “Er waren nooit problemen met de omwonenden, maar we willen hen toch nog wat meer betrekken bij onze werking door hen te laten zien wat we juist doen in de moskee.”

Momenteel bevindt het gebedshuis zich nog in de Kerktorenstraat, maar in de loop van volgend jaar verhuist de moskee naar de Oude Haachtesteenweg. Daar wordt een bestaand pand omgebouwd.