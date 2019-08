MIVB verbindt Machelen met centrum Brussel dankzij wijziging lijn RDK

12 augustus 2019

15u08 0

Buslijn 64 van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB zal vanaf eind deze maand niet meer door Machelen rijden. Machelaars zullen vanaf dan van lijn 65 gebruik kunnen maken. Die lijn neemt het traject van buslijn 64 over vanaf de eindhalte aan het gemeentehuis in Machelen tot aan Bordet. Vanaf daar komt een nieuwe verbinding naar het stadscentrum aangezien de eindhalte van lijn 65 aan het Centraal Station in Brussel ligt. Door de wijziging zullen de inwoners van Machelen weldra ook een rechtstreekse verbinding met Evere, Schaarbeek, het Madouplein en het hart van de hoofdstad hebben. De beslissing om de lijnen te wisselen, komt van het Brussels gewest.