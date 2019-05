Mia Evens blaast samen met schepencollege 100 kaarsjes uit RDK

27 mei 2019

De gemeente Machelen is een eeuwelinge rijker. Mia Evens, die in het OCMW-rustoord woont, mocht op 24 mei namelijk honderd kaarsjes uitblazen. Exact een eeuw eerder zag ze het levenslicht in het Limburgse Overpelt in een gezin van negen kinderen.

Op haar achttiende trok ze naar Antwerpen om er als dienstmeid te werken. Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, keerde ze terug naar Limburg. Na de oorlog leerde ze haar man, Jan Weckx, kennen. In 1948 stapten ze in het huwelijksbootje. Ze kregen nadien vijf kinderen, waarna Mia huismoeder werd. Uiteindelijk besloten ze samen café ‘Ons Huis’ in Zaventem uit te baten. Dat hebben ze drie jaar gedaan, tot de BTW de hoogte in ging. Ondertussen woont Mia al twee jaar in het Machelse woonzorgcentrum.

Haar recept om een eeuwelinge te kunnen worden: elke dag op de hometrainer zitten, veel wandelen en tevreden zijn met wat je hebt.