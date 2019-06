Meteen uitgeregende eerste etappe en valpartij voor vijf vrienden die Eddy Merckx achterna gaan Robby Dierickx

12 juni 2019

19u33 5 Machelen Vijf regiogenoten zijn woensdagochtend aan de grootste uitdaging uit hun leven begonnen. De komende drie weken rijden ze namelijk de volledige Tour de France van 1969, de eerste Ronde van Frankrijk die Eddy Merckx op zijn palmares schreef. De eerste etappe – van Roubaix naar Sint-Pieters-Woluwe - regende echter meteen volledig uit. “Drie van de vijf renners kwamen jammer genoeg ook ten val.”

De kop is eraf voor Alain Peleman uit Perk, Eric Moens uit Machelen, Thierry Debrier uit Zemst, Patrick Moens uit Machelen en Stéphane Vandamme uit Meise. Woensdagochtend sprongen ze in het Franse Roubaix op de fiets voor de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk van 1969. “De eerste drie uur reden we wel in de gietende regen”, vertelt Alain Peleman. “Daarna zijn drie van de vijf renners ook gevallen, met wat schaafwonden als gevolg. We zullen nu zien hoe ze recupereren, maar ik verwacht dat ze wel verder zullen kunnen rijden.”

Donderdag trekken de vijf van Sint-Pieters-Woluwe naar Maastricht. Met hun Tour de France steunen de vijf fietsers drie goede doelen: Kom op tegen Kanker, het Centrum ter preventie van zelfdoding en de Alzheimerliga Vlaanderen. Wie wilt, kan centjes storten om zo toegang te krijgen tot de blog van de vijf fietsers. Meer info op https://www.copainsduvelo.be/.