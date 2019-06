Metamorfose wijk Schetsveld gestart Robby Dierickx

17 juni 2019

14u57 0 Machelen In Diegem is een aannemer maandag gestart met de metamorfose van de Schetswijk. Verschillende straten worden er volledig heringericht. In een eerste fase wordt de Schetsstraat aangepakt.

De vernieuwing van de Schetswijk in Diegem werd in de vorige legislatuur al goedgekeurd, maar maandag pas startten de werkzaamheden. De wijk wordt gefaseerd aangepakt. De aannemer is gestart in de Schetsstraat. De weg wordt er uitgebroken en er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Tijdens de eerste fase worden de voetpaden behouden. Op die manier wil men de woningen maximaal bereikbaar houden. Pas in een latere fase worden de voetpaden vernieuwd. De halte voor de schoolbus wordt tijdelijk verplaatst naar de Haachtesteenweg. De eerste fase loopt tot eind september, al is die timing afhankelijk van de weers- en andere onvoorziene omstandigheden.

Nadien worden ook de J. Dilsstraat – inclusief het kruispunt met de Broekstraat-, de J.B. Jacobsstraat en de W. Willoxstraat aangepakt. Met de werken wil de gemeente het karakter van de wijk behouden, het groen opwaarderen, de verkeerscirculatie verbeteren, de zwakke weggebruiker beschermen, een kindvriendelijke wijk creëren en het parkeren reorganiseren.