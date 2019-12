Meerjarenplan “wegens onverwachte zaken” pas in januari klaar Robby Dierickx

04 december 2019

09u44 0 Machelen Na Steenokkerzeel moet nu ook de gemeente Machelen de voorstelling van haar meerjarenplan 2020-2025 met een maand uitstellen. Volgens het schepencollege is dit het gevolg van enkele onverwachte zaken. Onder meer de fors oplopende kosten voor de politie en de brandweer zorgen voor de vertraging.

Terwijl de meeste gemeenten hun meerjarenplan deze maand aan de gemeenteraad voorleggen, zal dat in Machelen pas in januari gebeuren. “De opmaak van het meerjarenplan loopt door een reeks onverwachte zaken namelijk een beetje vertraging op”, laar burgemeester Marc Grootjans (CD&V) weten. “Onze diensten zijn al sinds begin juli in de weer om de beleidsverklaring te vertalen naar een budgettair haalbaar meerjarenplan voor de komende zes jaar. Onderweg zijn er een aantal zaken opgedoken die maken dat we ons zeer goed moeten beraden over hoe we dit meerjarenplan sluitend kunnen maken zonder dat de werkende inwoners van Machelen en Diegem hier de dupe van zijn. De personenbelasting bijvoorbeeld moet ongewijzigd kunnen blijven, dit was ons uitgangspunt van in het begin.”

Kosten politie en brandweer

Grootste oorzaak van de vertraging is de fors oplopende kost voor de politie en de brandweer, die respectievelijk met 43 en met 40 procent stijgen. Daardoor moet de gemeente 7 miljoen euro extra zoeken. “Uiteraard willen we inzetten op veiligheid, maar zo’n verhogingen hadden we niet zien aankomen”, aldus nog Grootjans. “Dat betekent dat wij inzake planning van de acties en investeringen goed moeten ramen en kijken in welk jaar wat mogelijk is en blijvend moeten inzetten op efficiëntiewinsten in onze dagelijkse werking.”

Kinderziektes

Daarnaast moet de gemeente vanaf 1 januari met een nieuwe budgettaire software werken, maar die kampt met heel wat kinderziektes. “We konden zuiver boekhoudkundig een meerjarenplan opmaken”, zegt de burgemeester nog. “Maar we zijn van mening dat we ons huiswerk beter goed kunnen doen. Het gaat hier immers over een meerjarenplanning die geldt voor de jaren 2020 tot en met 2025. Een maand uitstel zal hier geen ernstige schade met zich meebrengen en heeft ook geen nadelige effecten op de uitbetaling van lonen en het betalen van andere rekeningen voor de gemeente en het OCMW.”

Op 21 januari wordt het meerjarenplan aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Eerder liet ook al het Steenokkerzeelse schepencollege weten dat het meerjarenplan uitzonderlijk pas begin volgend jaar klaar zou zijn. Ook daar het gevolg van onvoorziene omstandigheden.