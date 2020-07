Meerderheid en oppositie werken lokaal herstelplan voor verenigingen, handelaars en sociale doelgroepen uit Robby Dierickx

10 juli 2020

10u18 0 Machelen Alle Machelse gemeenteraadsfracties hebben een coronafonds opgericht dat ingezet zal worden voor drie pijlers: jeugd-, sport- en cultuurverenigingen, de lokale economie en het sociaal doelgroepenbeleid. Het fonds moet de impact van de coronapandemie op de lokale gemeenschap verzachten.

Het coronafonds komt er op initiatief van de meerderheid (CD&V, N-VA en Open Vld) en de oppositie (het kartel sp.a-Spirit-Groen). “Want deze crisis overstijgt de grenzen van de politiek”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “Alleen door samen te werken, kunnen we de effecten van de crisis milderen voor onze lokale handelaars, verenigingen en meest kwetsbaren onder ons.”

In het coronafonds zit 350.000 euro, waarvan 250.000 euro afkomstig is van Vlaanderen en 100.000 euro van de gemeente. “Alle mandatarissen hebben hun zitpenning afgestaan, het schepencollege zelfs een dubbele zitpenning”, aldus nog Grootjans.

Vrije tijd

Voormalig burgemeester en fractieleider van sp.a-Spirit-Groen Jean Pierre De Groef benadrukt het belang van het fonds. “Hiermee willen we het lokaal sociaal en economisch leven heropstarten”, klinkt het. “Zo zal er om en bij de 155.000 euro ingezet worden voor de jeugd-, sport- en cultuurverenigingen. Vrije tijd verbindt immers mensen. Het is dan ook essentieel dat de lokale verenigingen maximaal ondersteund worden.”

100.000 euro gaan dan weer naar de lokale economie, onder meer voor de ontwikkeling van de MD-cheques. Die kunnen door inwoners gebruikt worden bij lokale handelszaken die mee instappen in het systeem. “Als gemeente zullen we de noodzakelijke kosten voor dit betaalsysteem dragen en zullen we een tijdelijke korting van 20 procent per aangekochte cheque bieden”, verduidelijkt Grootjans. “Zo zullen inwoners maar 8 euro moeten betalen voor een cheque van 10 euro.”

Kwetsbare gezinnen

Tot slot gaat 82.500 euro naar het sociaal doelgroepenbeleid. Hoe dat bedrag besteed zal worden, is nog niet duidelijk. “Maar de middelen zullen ingezet worden om de gevolgen van de coronacrisis voor de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente te helpen dragen”, besluit De Groef.