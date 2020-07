Meer aandacht voor zachte weggebruikers, dus gaat gemeente voetpaden en verkeersplateaus heraanleggen Robby Dierickx

29 juli 2020

14u05 0 Machelen Het schepencollege van Machelen wil meer aandacht voor voetgangers en fietsers in de woonzones en de dorpskernen en gaat daarom voetpaden en verkeersplateaus (her)aanleggen. De eerste werken starten volgende week dinsdag al.

Om een veiligere gemeente voor zachte weggebruikers te creëren, investeert Machelen de komende weken in kwaliteitsvolle paden en wegen. Zo wordt in de Koning Albertlaan ter hoogte van basisschool De Sterrenhemel vanaf volgende week dinsdag een verkeersplateau aangelegd. In de Henri Brounstraat wordt het verkeersplateau tussen huisnummers 30 en 42 dan weer hersteld. Die werken zijn voorzien tussen 10 en 17 augustus. In de Toekomststraat krijgt het voetpad een verfraaiing aan de kant van de oneven huisnummers 17 tot 23.

Voorts staat een heraanleg van het voetpad in de Emmanuellaan ter hoogte van Akzo Nobel tot aan de brug op de agenda. Die uitvoering is voor september voorzien, terwijl een maand later het voetpad in de Stadionstraat tussen huisnummers 26 en 70 aan de beurt is.

Alle betrokken inwoners zullen op voorhand op de hoogte gebracht worden door de aannemer.