McDonalds-restaurant op komst op parking Makro Robby Dierickx

06 januari 2020

14u41 0 Machelen De kans is reëel dat u binnenkort hamburgers en frietjes kan eten op de parking van de Makro in Machelen. Hamburgerketen McDonalds wil er immers een fastfoodrestaurant openen op de plaats waar tot voor kort de strijkwinkel onderdak had. Voor de totempaal met het gekende McDonalds-logo werd inmiddels een vergunning verleend, op groen licht voor het restaurant zelf is het nog even wachten.

“Bij de eerste vergunningsaanvraag voor het restaurant had watermaatschappij Farys enkele opmerkingen, die de fastfoodketen nu in de nieuwe aanvraag verwerkte”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Steve Claeys (N-VA). “Als schepencollege zullen we ons binnenkort over de aanvraag buigen, maar in principe hebben we niets tegen de komst van het restaurant. Om die reden keurden we wel al de vergunningsaanvraag voor de totempaal met het gekende M-logo van McDonalds goed.”

Strijkwinkel

Het restaurant komt op de plaats waar tot enkele jaren geleden het kinderdagverblijf van Makro gevestigd was, aan de inrit van de parking langs de Kerklaan. De voorbije twee jaar had de strijkwinkel van Machelen onderdak in het pand, maar die dienst verhuisde enkele weken geleden naar het Sociaal Huis. McDonalds wil het gebouw afbreken om er vervolgens haar restaurant op te bouwen. Wanneer u er voor het eerst hamburgers kan eten, is nog niet duidelijk.