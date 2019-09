Marcel en Louise vieren 70ste huwelijksverjaardag RDK

13 september 2019

16u04 1

Groot feest vrijdagmiddag in woonzorgcentrum Parkhof in Machelen. Marcel Libbrecht en Louisa Muyldermans, die al drie jaar in het rusthuis wonen, mochten namelijk hun platina bruiloft vieren. Zeventig jaar geleden, op 13 september 1949, stapten de twee in het huwelijksbootje.

Na hun trouw kregen ze twee zonen, acht kleinkinderen en vandaag zijn er ook al veertien achterkleinkinderen. Marcel werkte jarenlang als onderdirecteur bij Fortis en was daarnaast ook voorzitter van dansschool Vidak.

Samen gingen ze regelmatig dansen, wat het jong hield. Vandaag genieten ze volop van het leven en van elkaar.