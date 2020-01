Manke dienstverlening in gemeentehuizen door algemene storing bij Belnet Robby Dierickx

14 januari 2020

13u35 4 Machelen De gemeentelijke diensten van Machelen en Steenokkerzeel kunnen sinds dinsdagochtend geen vlotte dienstverlening in het gemeentehuis garanderen. Dat laten beide gemeenten via hun Facebookpagina weten. De problemen zijn een gevolg van een algemene storing bij Belnet.

Belnet is een dienst die internettoegang biedt aan zeer hoge bandbreedte aan onderzoeksinstellingen, hogescholen, universiteiten en overheden. Eén op de drie Vlaamse steden en gemeenten kampt momenteel met netwerkproblemen door de storing. Het gaat niet om een cyberaanval. In Machelen ondervindt men sinds dinsdagochtend ook hinder. “Hierdoor kunnen we op dit moment niet al onze dienstverlening garanderen”, plaatste de gemeente op haar Facebookpagina. “We geven een seintje wanneer de problemen zijn opgelost. Sorry voor het ongemak.”

Ook in Steenokkerzeel zijn er problemen.