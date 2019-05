Man wordt betrapt op diefstal...en verliest in één dag job en vrouw WHW

21 mei 2019

20u26 0 Machelen Een man die maandenlang computeronderdelen heeft gestolen bij zijn werkgever riskeert een werkstraf van 150 uur. Volgens de man zelf had hij de toestemming om de computeronderdelen mee te nemen en te verkopen. Zijn vrouw kwam tot andere conclusies en verliet hem.

9 maart 2017 was hoogstwaarschijnlijk de zwartste dag uit het leven van E.D. Op die dag kwam uit dat de man, die werkzaam was als magazijnier bij een transportbedrijf in Machelen, al geruime tijd had gestolen van zijn werkgever. Toen technologiebedrijf HP een lading defecte laptops opvroeg om er de onderdelen van te recupereren voor nieuwe computers, bleek bij levering immers dat een groot deel van die laptops onderdelen misten. HP verwittigde het transportbedrijf, dat daarop een onderzoek instelde. “Op bewakingsbeelden was te zien hoe meneer in het magazijn een aantal laptops ophaalt, die uit elkaar haalt, er onderdelen uithaalt en de laptops vervolgens opnieuw op hun plaats legt”, aldus het parket. “In zijn wagen trof de politie vervolgens vier harde schijven en evenveel geheugenkaarten aan, en bij een huiszoeking in zijn woning werden nog een hoop computeronderdelen gevonden.”

Bij die huiszoeking gaf zijn vrouw meteen aan dat ze van hem zou scheiden. Ze hield woord. Ook verloor hij logischerwijs zijn job.

11.000 euro

Volgens het parket had de man een lucratief handeltje opgezet en had hij daarmee iets meer dan 11.000 euro verdiend. De man zelf ontkende dat hij iets gestolen had en hield vol dat hij de toestemming had om de computeronderdelen zelf te recupereren. “Hij kocht ook onderdelen op Ebay en herstelde smartphones op bestelling”, pleitte zijn advocaat Wouter Smet. Uitspraak op 25 juni.