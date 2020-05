Man krijgt lichte straf voor bezit van 83 kinderpornografische afbeeldingen Wouter Hertogs

11 mei 2020

15u23 0 Machelen Een 40-jarige man uit Machelen is veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel voor het bezit van kinderporno. Op zijn gsm werden 83 kinderpornografische afbeeldingen gevonden.

In 2018 werd de gsm van de man uitgelezen in het kader van een diefstal. Hierbij troffen de speurders 83 kinderpornografische afbeeldingen aan. Uit onderzoek bleek dat hij honderden pornosites bezocht had. Enkele foto’s bleken kinderporno te zijn. “Slechts 83 op een totaal van duizenden. Omgerekend 0,26 procent was kinderpornografisch. Ik zal u meteen zeggen waarom het zo’n klein aantal is. Mijn cliënt heeft ze nooit bewust gedownload. Ze kwamen als pop-up op het scherm toen hij naar gewone porno surfte. En dat laatste deed hij zeer vaak. Zelfs toen de politie die sites bezocht floepten de bewuste pop-ups open!”, had de verdediging gepleit. Daarom werd er om bijkomend onderzoek gevraagd, om zo er zeker van te zijn of hij de afbeeldingen lang bekeken had. Dit stond de rechter niet toe maar de gevorderde straf van 11 maanden werd wel teruggebracht naar 3.