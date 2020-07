Man krijgt geen straf voor bezit van cannabis: dossier is verjaard Wouter Hertogs

16u21 0 Machelen Een 34-jarige man uit Machelen is zonder straf weggekomen voor het bezit van cannabis. Het dossier bleek verjaard te zijn. Eind 2018 deed de politie een interventie in zijn woning omdat zijn broer ongerust een ambulance had gebeld. Daar vonden ze marihuana op tafel.

De dertiger zat eind 2018 in een diepe put. Op een herfstavond had hij opnieuw te veel gedronken en veel marihuana gerookt. Ook was hij chronisch depressief. Het werd hem allemaal te veel en hij belde 9 keer de zelfmoordlijn. Zijn broer had door hoe diep hij zat en belde prompt een ambulance. In de plaats kwam de politie ter plaatse. Ze brachten hem naar het ziekenhuis. In zijn woning troffen ze ook een 20-tal gram marihuana op tafel aan. Omdat een strafbemiddeling niet lukte, werd hij gedagvaard.

Klacht

“Het gaat beter dan ooit met mij”, stak de man van wal, “ik ben al 9 weken gestopt met cannabis. Het is de eerste keer in 7 jaar tijd dat ik zolang niets gebruik. Ik heb me al jaren niet meer zo goed gevoeld.” Toch moest hem ook iets van de lever. “Die agenten hebben zich niet goed gedragen. Ik heb hen gevraagd weg te gaan maar dat deden ze niet. Ik ga dan ook klacht indienen bij comité P. De man vond dus dat hij de vrijspraak verdiende. De rechtbank kon hem deze niet geven. Het drugsbezit was immers verjaard waardoor de strafvordering vervallen was. Veel zal het de man niet uitmaken. Hij moet sowieso geen werkstraf uitvoeren.