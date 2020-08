Machelen zet vol in op bronopsporing door stijgende coronacijfers: “Linken tussen besmettingen zoeken om lokale maatregelen te nemen” Robby Dierickx

11 augustus 2020

13u31 0 Machelen Machelen gaat vol inzetten op de bronopsporing, waarbij men linken probeert te achterhalen tussen besmettingen met het coronavirus. Op die manier wil de gemeente kort op de bal spelen. “Stel dat er verschillende mensen van eenzelfde vereniging besmet raakten, dan kunnen we zeer lokale maatregelen nemen”, zegt burgemeester Marc Grootjans. Ook in Zemst, Steenokkerzeel en Kampenhout wordt de bronopsporing versterkt.

Met zeven positieve gevallen – wat overeenkomt met 45 besmettingen per 100.000 inwoners – kleurt Machelen rood op de kaart van Sciensano. En dus zat burgemeester Marc Grootjans (CD&V) dinsdagochtend samen met de noodplanambtenaar om een plan van aanpak uit te werken. “We hebben beslist dat we de bronopsporing gaan versterken”, aldus Grootjans. “Op die manier willen we achterhalen waar de inwoners de besmetting opgelopen hebben. Als verschillende Machelaars bijvoorbeeld eenzelfde evenement bijgewoond hebben, lid zijn van dezelfde vereniging of een bepaald café bezocht hebben, dan kunnen we heel concrete maatregelen nemen. Alleen zo kunnen we het coronavirus indijken.”

Quarantaine

De bronopsporing wordt geleid door noodplanambtenaar Tom Ketelslegers. “Vandaag al worden de besmette inwoners opgebeld door huisartsen of maatschappelijk werkers, maar er wordt nog te weinig naar de bron van de besmetting gezocht. Daar zullen we vanaf nu vol op inzetten. Tegelijkertijd kunnen we dan nagaan of de mensen wel in staat zijn om in quarantaine te blijven. Wie alleen woont, moet immers nog levensnoodzakelijke middelen kunnen krijgen. Via dat telefoontje gaan we na of ze hulp nodig hebben.”

Tom Ketelslegers is ook noodplanambtenaar in Steenokkerzeel, Zemst en Kampenhout en ook daar zal men meer inzetten op bronopsporing indien de cijfers er stijgen. Momenteel is Machelen het zwaarst getroffen, al gaat het voorlopig om slechts zeven gevallen. “Op 15.000 inwoners is dat uiteraard niet veel, maar we willen voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden op ons grondgebied”, besluit burgemeester Grootjans.