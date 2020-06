Machelen werkt vanaf 1 juli samen met Dierenopvangcentrum Zemst voor zwerfkatten en gevonden dieren Robby Dierickx

26 juni 2020

08u32 0 Machelen Na Zemst, Boortmeerbeek, Kampenhout en Steenokkerzeel werkt vanaf 1 juli ook de gemeente Machelen samen met Dierenopvangcentrum Zemst voor de opvang van zwerfkatten en gevonden dieren. Inwoners moeten vanaf dan rechtstreeks met het dierenasiel in Eppegem contact opnemen.

Daar waar de gemeente Machelen vandaag nog zelf instaat voor gevonden zwerfkatten en andere katten en honden, verhuist die hele werking vanaf volgende week woensdag naar Dierenopvangcentrum Zemst. Zo kunnen inwoners elke dag tussen 8 en 17 uur bellen naar 015/14.07.70 wanneer ze een verdwaalde hond of kat aantreffen. Gaat het om een zwerfkat, dan wordt het dier gesteriliseerd. Verwilderde katten worden vrijgelaten op de plaats waar ze gevonden werden. Katten die kans maken op adoptie blijven in afwachting daarvan in het opvangcentrum. Van gevonden dieren wordt de eventuele eigenaar gecontacteerd. Die heeft twee weken de tijd om zijn huisdier op te halen. De kosten van het zwerfkattenbeleid blijven wel voor de rekening van de gemeente. Het dierenasiel zal samenwerken met vrijwilligers die zich nu al inzetten voor de zwerfkatten in Machelen.

Buiten de kantooruren moeten inwoners naar de politie bellen wanneer ze een hond of een kat aantreffen. Vinden ze een ander dier, dan moet de gemeentelijke milieudienst of de politie verwittigd worden. De volledige procedure staat hier.

Ferry Heikoop, uitbater van het Dierenopvangcentrum Zemst, heeft ondertussen een extra werknemer aangenomen om al het werk aan te kunnen. Inmiddels werken er al drie fulltime medewerkers in het dierenasiel in Eppegem.