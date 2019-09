Machelen roept vakantiegangers die wagen in gemeente droppen halt toe: parkeerplan met blauwe schijf op komst Robby Dierickx

20 september 2019

14u01 2 Machelen Na Zaventem en Vilvoorde weert nu ook de gemeente Machelen de langparkeerders uit haar straten. Het schepencollege wil in de loop van volgend jaar immers een parkeerplan invoeren waarbij met bewonerskaarten en een blauwe schijf gewerkt zal worden. “Vakantiegangers die hun wagen in Machelen parkeren en met de bus naar de luchthaven gaan, zullen niet langer welkom zijn”, klinkt het.

“Voor onze eigen inwoners wordt het steeds moeilijker om een parkeerplek te vinden”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). “Daar zijn twee aanleidingen voor. Zo palmen de vakantiegangers onze parkeerplaatsen in door hun wagens hier voor enkele dagen achter te laten om vervolgens met het openbaar vervoer naar Brussels Airport te trekken. Daarnaast merken we dat heel wat mensen die in Brussel werken de files richting de hoofdstad willen vermijden door hun wagen in onze straten te parkeren en met de bus naar hun werk te gaan. In ons globaal mobiliteitsplan, dat momenteel uitgewerkt wordt door een studiebureau, willen we die problematiek dan ook aanpakken. We willen de parkeerplaatsen teruggeven aan onze eigen inwoners.”

En dus haalt de gemeente haar inspiratie in buurgemeente Zaventem, waar al tien jaar met een parkeerreglement gewerkt wordt om langparkeerders te weren. “Ook wij zouden met bewonerskaarten en parkeerkaarten voor werknemers van de Machelse bedrijven werken”, gaat Claeys verder. “Hoe dat juist in zijn werking zal gaan, is nog niet duidelijk. Ook zullen we moeten bekijken in welke zones we onze gemeente zullen indelen en waar men hoe lang mag staan. Maar het lijkt me een verstandige keuze om het parkeerplan op heel ons grondgebied in te voeren. Doen we dat slechts in een gedeelte van de gemeente, dan verplaatsen we het probleem naar de andere wijken en dat kan niet de bedoeling zijn. We merken zelf dat we door het Zaventemse parkeerplan en het betalend parkeren in Vilvoorde steeds meer parkeerproblemen in onze straten hebben.”

Betalend parkeren

Volgens de mobiliteitsschepen zijn er momenteel geen plannen om betalend parkeren in te voeren in Machelen. In Zaventem is het Kerkplein wel betalend. “Maar als uit de mobiliteitsstudie blijkt dat er toch ergens een betalende zone ingevoerd moet worden, dan zullen we dat uiteraard wel in overweging nemen. In eerste instantie willen we evenwel alleen met de blauwe schijf en de bewonerskaarten werken.”

Wanneer exact het nieuwe parkeerplan ingevoerd zal worden, is nog niet bekend. “We verwachten dat dit ergens in de loop van volgend jaar in voege zal treden. Zodra de studie afgerond is, kunnen we starten met het bepalen van de zones en het opmaken van de bewoners- en werknemerskaarten. Ook zullen we een firma moeten aanstellen die de controles in de straat zal moeten uitvoeren”, besluit Steve Claeys.