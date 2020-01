Machelen mag zich voortaan bloemengemeente noemen

Robby Dierickx

31 januari 2020

Het Machelse schepencollege heeft een beloning ontvangen voor haar inzet om de gemeente zoveel mogelijk te bebloemen. Machelen nam immers deel aan De Groene Lente, een jaarlijkse wedstrijd waaraan alle Vlaamse gemeentebesturen kunnen deelnemen en waarbij ze moeten aantonen dat ze heel wat inspanningen leveren om bloemen een plek in het straatbeeld te geven. In de categorie ‘Gemeente in bloei’ kreeg het schepencollege een aankondigingsbord met één bloemensymbool. Het aankondigingsbord hangt te pronken onder het straatnaambordje Woluwestraat ter hoogte van het gemeentehuis.