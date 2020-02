Machelen investeert komende jaren 20 miljoen: vooral mobiliteit en veiligheid blikvangers Met maand vertraging keurt gemeenteraad meerjarenplan goed Robby Dierickx

03 februari 2020

14u46 4 Machelen 20 miljoen euro: zoveel wil het Machelse schepencollege de komende vijf jaar investeren. De belangrijkste pijlers in het meerjarenplan zijn mobiliteit en veiligheid. Zo gaat maar liefst 2 miljoen euro naar een mobiliteitsplan en ruim 6 miljoen naar de aanleg of het onderhoud van fietspaden en straten. Ook veiligheid staat met rood aangestipt. Zo komen er nummerplaatherkenningscamera’s.

Het was met een maand vertraging dat het schepencollege met de meerjarenplanning naar de gemeenteraad trok, tot groot ongenoegen van de oppositie. Volgens de meerderheid het gevolg van het extra werk dat de opmaak van de beheers- en beleidscyclus (BBC) de gemeente bezorgde. “Maar dit alles maakte inhoudelijk geen verschil op de beleidskeuzes die we genomen hebben”, liet burgemeester Marc Grootjans (CD&V) weten.

Eén van de belangrijkste pijlers in het meerjarenplan is mobiliteit. Geen verrassing, want Machelen kreunt onder de verkeersdruk van de Brusselse ring. “Negentien jaar geleden werd het laatste mobiliteitsplan opgesteld, dus het is hoog tijd voor een nieuwe versie”, zegt schepen van Mobiliteit Steve Claeys (N-VA). “Hiervoor maken we 2 miljoen euro vrij. Concreet willen we de parkeerdruk aanpakken. Wij zijn één van de laatste gemeenten rondom de luchthaven die nog geen parkeerbeleid hebben. Daarom zullen we nu bekijken hoe we de parkeerdruk kunnen aanpakken. Dat kan met betalend parkeren en met de invoering van de blauwe schijf. Daarnaast willen we ook circulatieplannen uitwerken. Vandaag kampen verschillende smalle straten met een overvloed aan verkeer.”

Veiligheid rond scholen

Ook het sluipverkeer – voornamelijk in Diegem – zal aangepakt worden. “En daarnaast willen we met het mobiliteitsplan ook de verkeersveiligheid rond scholen aanpakken”, aldus nog Claeys. “Tot slot moeten de trage wegen opgewaardeerd worden. We denken aan nieuwe fietspaden die de fietsers tot bij de bovenlokale fietsknooppunten moeten krijgen.”

Voor de Parkgaarde, de site met 25 seniorenwoningen recht tegenover woonzorgcentrum Parkhof, staat dan weer een metamorfose gepland. “Die woningen zijn ondertussen al ruim twintig jaar oud en vertonen het ene mankement na het andere”, weet eerste schepen Karina Rombauts (CD&V). “Daarom gaan we op zoek naar een structurele oplossing. Het eerste onderzoek voor die metamorfose zal weldra opgestart worden. Er zullen zeker bejaardenwoningen blijven, maar mogelijk in combinatie met woningen voor jonge gezinnen. Voorts zal bekeken worden of er meer huizen kunnen komen, want een deel van het gebied is nu niet benut.” Voor het project trekt het schepencollege 1,2 miljoen euro uit.

Wij zijn één van de laatste gemeenten rondom de luchthaven die nog geen parkeerbeleid hebben. Daarom zullen we nu bekijken hoe we de parkeerdruk kunnen aanpakken Mobiliteitsschepen Steve Claeys

Andere blikvangers uit het meerjarenplan: een heraanleg van het park van Diegem, een verfraaiing van de begraafplaatsen en de zoektocht naar meer capaciteit in het onderwijs. “Maar ook algemene veiligheid staat met rood aangestipt”, zegt burgemeester Marc Grootjans. “Zo maken we 300.000 euro vrij voor ANPR-camera’s om onder meer criminaliteit aan te pakken. Die camera’s hangen ook samen met het mobiliteitsplan.”

Te weinig nieuwigheden

Het oppositiekartel sp.a-spirit-Groen keurde het meerjarenplan af. “Nochtans merken we dat de nieuwe meerderheid ons beleid van de vorige legislatuur grotendeels verder zet”, zegt gewezen burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). “Duidelijke voorbeelden zijn de uitbouw van buurtparken, het bewaken en bewaren van de open ruimte, het participatieproject en de belofte om de belastingdruk laag te houden. Toch merken we dat er te weinig nieuwigheden zijn. Zo missen we de opstart van openbaar vervoer tussen de buitenwijken en de dorpscentra, het voorzien van nieuwe woonvormen, de invoering van taalcoaches in scholen en verenigingen en het organiseren van buurtbemiddeling. We betreuren ook dat koppels voortaan moeten betalen als ze op zaterdag willen trouwen.”