Machelen herziet beslissing en gaat toch door met sterilisatie zwerfkatten Robby Dierickx

22 april 2020

12u25 0 Machelen Zwerfkatten die in de Machelse straten leven, zullen de komende weken dan toch gesteriliseerd worden. Begin deze week liet het schepencollege nog weten dat het zwerfkattenbeleid als gevolg van de coronacrisis tijdelijk op een lager pitje gezet zou worden, wat voor felle kritiek van dierenrechtenorganisatie GAIA zorgde. De gemeente komt nu terug op die beslissing.

“Als gevolg van de coronamaatregelen zullen er voorlopig geen zwerfkatten meer gevangen worden voor sterilisatie”, stond maandag op de gemeentelijke website van Machelen te lezen. Bij dierenrechtenorganisatie GAIA viel men haast achterover toen men dit las. “Door de sterilisatie tijdelijk stop te zetten, doe je het zwerfkattenbeleid van de voorbije jaren volledig teniet”, zegt Ann De Greef van GAIA. “Als je nu geen zwerfkatten steriliseert, zal de populatie heel snel exponentieel groeien en wordt de situatie onhoudbaar.”

Omzendbrief

En dat heeft het schepencollege nu ook zelf ingezien. Woensdag kort na de middag werd het geplaatste artikel over de zwerfkatten van de gemeentelijke website gehaald. “De berichtgeving van maandag klopt niet meer”, verzekert Magda Geeroms (N-VA), schepen van Dierenwelzijn in Machelen. “De Orde der Dierenartsen riep enkele dagen geleden op om enkel nog dringende gevallen, zoals ernstig zieke en gewonde katten, te behandelen. Maar in een omzendbrief adviseert bevoegd minister Ben Weyts gemeenten om het zwerfkattenbeleid voort te zetten. We hebben dan ook beslist om dit te doen, om zo te voorkomen dat we binnen enkele maanden met een overpopulatie te maken krijgen.”

Inwoners die zwerfkatten gespot hebben, kunnen de gemeente verwittigen. Er zullen vervolgens vangkooien geplaatst worden om de katten te vangen en nadien te steriliseren, waarna ze opnieuw vrijgelaten worden.