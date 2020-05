Machelen deelt eerste mondmaskers uit: voorrang voor 65-plussers en tieners Robby Dierickx

14u12 2 Machelen In Machelen wordt vandaag de eerste lading herbruikbare en wasbare mondmaskers verdeeld. Het schepencollege geeft voorrang aan 65-plussers en tieners.

Machelen ontving eerder deze week de eerste bestelling van 10.000 mondmaskers en startte donderdag met de bedeling ervan. 65-plussers en gezinnen waar jongeren tussen 12 en 20 jaar oud wonen, controleren het best regelmatig hun brievenbus. Beide doelgroepen komen namelijk als eersten aan bod. Voor alle duidelijkheid: in beide gevallen wordt het hele gezin voorzien van een mondmasker, telkens één exemplaar per gezinslid. Daarnaast ontvangen ze ook richtlijnen voor het dragen en het onderhouden ervan.

In een volgende fase wordt onderzocht op welke manier de gemeente een eventuele verdeling van resterende mondmaskers kan realiseren aan inwoners die niet tot deze doelgroepen behoren.