Machelaars zamelen met verschillende acties 3.600 euro in voor de Warmste Week Robby Dierickx

17 december 2019

09u13 0 Machelen Drie maanden lang hebben inwoners, verenigingen, handelaars en gemeentediensten van Machelen en Diegem zich ingezet om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Warmste Week en dat leverde een totaalbedrag van 3.600 euro op. Dat bedrag wordt geschonken aan het Antikankerfonds.

De inzamelacties voor de Warmste Week startten op 21 september. Heel wat burgers, verenigingen, handelaars en gemeentediensten deden mee: de bib schonk de boetegelden van september tot december, kinderdagverblijf De Madieliefjes verkocht wafels en soep, Sjato ’84 schonk de opbrengst van de verkoop van haar programmaboekjes, de vrijwilligers van de cafetaria van woonzorgcentrum Parkhof verkochten koekjes, Femma Machelen gaf een deel van de opbrengst van de Kersthappening, team Beleven verkocht gebak na de voorstellingen van GC ’t Kwadrant en oliebollen op de Kersthappening, Café Noisette schonk taart om te verkopen, BCMD verkocht balpennen, Jong Open Vld verkocht cadeautjes op de Kersthappening en aan alle balies van de gemeentelijke gebouwen werden collectebusjes gezet die goed vol zitten.

In totaal werd zo 3.600 euro ingezameld. “Het doet ons plezier om vast te stellen dat Machelen ook echt een warme gemeente is”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V). “Dankzij alle deelnemers hebben we in totaal 3.600 euro ingezameld voor het Antikankerfonds.” Dat richt zich vooral op wetenschappelijk onderzoek naar minder bekende kankers.