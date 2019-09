Machelaars staan op met hoofdpijn: indringende geur verbrand rubber zorgt voor gezondheidsklachten Oorzaak van stank die honderden mensen treft nog onduidelijk Robby Dierickx

05 september 2019

17u23 0 Machelen Honderden Machelaars klagen al sinds woensdag in de late namiddag over een indringende geur van verbrand rubber. Van waar de stank afkomstig is, is nog niet duidelijk, maar verschillende inwoners hebben inmiddels gezondheidsklachten. “Mijn man en ik zijn beiden met hoofdpijn opgestaan”, zegt Karine Muls. De gemeente is op de hoogte van de problematiek, maar tast in het duister.

“Verbrand rubber of autobanden die verbrand worden.” Zo omschrijven Machelaars de geur die hen al sinds woensdag in de late namiddag in de ban houdt. Zowel op sociale media als in de Machelse straten is het momenteel hét gespreksonderwerp. Ook Karine Muls, die in de Vredestraat vlakbij het gemeentelijk park woont, kan er van meespreken. Zij en haar man stonden donderdagochtend beiden met hoofdpijn op. “’s Nachts voelde ik al dat ik hoofdpijn had, maar toen rook ik nog niets verdachts”, vertelt Karine. “Maar toen we ’s ochtends wakker werden en de hoofdpijn alleen maar erger geworden was, werd duidelijk wat de oorzaak was. Onze hele slaapkamer stonk naar verbrand rubber. Maar ook elders in de gemeente hing de stank in de lucht. Toen ik donderdagmiddag naar tennisclub Machelen-Diegem trok, was de geurhinder zo doordringend dat ik opnieuw hoofdpijn kreeg.”

Asfalteringswerken?

Ook schepen van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Steve Claeys (N-VA) nam de geur woensdagavond waar. “Maar het is onduidelijk waar de stank vandaan komt”, klinkt het. “We zijn momenteel wel met asfalteringswerken op de Vilvoordelaan bezig, maar het zou me verbazen dat de oorzaak daar zou liggen. Donderdagochtend leek de stank verdwenen, maar na de middag was het opnieuw prijs. We onderzoeken momenteel wat de oorzaak is.”

Zijn collega-schepen Kris Jacobs (Open Vld) rook de geur van verbrand rubber woensdagavond om 22 uur voor het eerst. “Ik was net in de kamer van ons baby’tje gaan kijken toen ik het rook. We hebben de ramen voor alle zekerheid gesloten. Toen ik in de vroege ochtend vertrok, was de stank er nog steeds.”

Niet van luchthaven

Maar niet alleen in Machelen zijn er klachten, ook in Nossegem lieten verschillende mensen donderdag weten dat er een stank van verbrand rubber over de Zaventemse deelgemeente hing. En dus werd – gezien de nabijheid van de luchthaven - in de richting van Brussels Airport gekeken. Maar daar laat men weten dat er de voorbije dagen geen werken gepland stonden. “We starten pas donderdagavond met ontrubberingswerken op tarmac”, verklaart woordvoerster Nathalie Pierard. “De oorzaak van de geurhinder ligt dus niet bij ons.”