Machelaar Dany Bruggeman brengt lokale witte en donkere MADI Rum op de markt Robby Dierickx en Shauny Verheulpen

24 september 2019

19u09 0 Machelen Na acht soorten gin en een LimonGino heeft Machelaar Dany Bruggeman nu twee soorten rum op de markt gebracht. MADI Rum – een verwijzing naar Machelen-Diegem – is een witte en een donkere rum.

Dany Bruggeman startte zes jaar geleden als hobby met de productie van een gin. De D-Gin Gold Edition zag in de tweede helft van 2013 het levenslicht en werd al snel in lokale restaurants en via de website verkocht. “Snel na de release steeg de vraag naar andere smaken”, keert Dany enkele jaren terug in de tijd. “Vandaag beschik ik over acht soorten gin, waarvan er twee onlangs op de London Spirits Competition een bronzen medaille behaalden. Daarnaast ontwikkelde ik ook een LimonGino, een speciaal aperitiefdrankje. Het is een combinatie van de likeur van Italiaanse Amalfi-citroenen en een Belgische gin.”

Maar nu brengt Dany Bruggeman ook een lokale rum op de markt. De naam – MADI rum – is niet toevallig gekozen, want verwijst naar de gemeente Machelen en deelgemeente Diegem. “De witte en donkere rum zijn gedistilleerd van rietsuiker uit Barbados, waar ze meerdere jaren rijpten”, aldus nog Dany. “Nadien werden ze afgewerkt met onze eigen kruiden en tot slot enkele maanden bewaard in vaten. De witte rum wordt meestal in cocktails gebruikt, maar kan ook puur gedronken worden. Voor de donkere rum is het net andersom.”

De rum en de andere dranken zijn te koop op www.flandersspirits.com.