Maand lang hinder in Witloofstraat door aansluiting nieuwe aardgasleiding RDK

14 juni 2019

De Witloofstraat in Diegem wordt vanaf komende maandag tot en met vrijdag 12 juli onderbroken vanaf de Haachtsesteenweg tot aan het gasstation van Fluxys. Aanleiding is de aansluiting van de nieuwe aardgasleiding op het bestaande net. De woningen met huisnummers 32, 34 en 36 blijven bereikbaar vanaf de Haachtsesteenweg. De huizen die verderop in de Witloofstraat liggen, kunnen via de Verdunstraat bereikt worden. Hiervoor zal de slagboom opengesteld worden. Voor het andere verkeer zal een omleiding via de Woluwelaan ingesteld worden. De zachte weggebruiker zal wel steeds voorbij de werkzaamheden in de Witloofstraat kunnen.