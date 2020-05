Maand lang graafwerken in drie straten in centrum Robby Dierickx

02 mei 2020

In het centrum van Machelen wordt vanaf maandag gewerkt in de Woluwestraat, de George Ferréstraat en de Cornelis Peetersstraat. In opdracht van Proximus en Fluvius worden graafwerken voor het plaatsen van ondergrondse kabels uitgevoerd. Al zeker tot en met 29 mei zal er eenrichtingsverkeer ingesteld worden in de George Ferréstraat. Die straat zal dus enkel bereikbaar zijn vanuit de Cornelis Peetersstraat.