Louis (86) ruimt elke dag gemeentepark op. Maar wordt toch uitgelachen en beschimpt Diegemnaar trekt dagelijks met grijper en vuilniszakken naar gemeentelijk park en omgeving Robby Dierickx

16 juli 2019

14u48 8 Machelen Ze lachen hem af en toe uit en gooien met opzet achter zijn rug afval op de grond, maar toch trekt de 86-jarige Louis Jacobs dagelijks met zijn grijper en vuilniszakken door het park van Diegem en de omliggende straten om zwerfvuil te rapen. “Ach, ze proberen me te kwetsen, maar op die manier krijgen ze me niet klein”, aldus de kwieke tachtiger. “Ik trek me op aan de vele positieve reacties (lacht).”

Of het nu regent, hard waait of broeierig heet is: elke dag kunnen de Diegemnaars Louis Jacobs in het gemeentelijk park of de omliggende straten aantreffen. Met een grijper en enkele vuilniszakken trekt de 86-jarige Louis dagelijks door de gemeente. Al zeven jaar lang met één doel: Diegem zo proper mogelijk houden. “Als dank voor de gemeente”, vertelt de man terwijl hij enkele blikjes in de afvalzak gooit. “In 2005 dreigde ik Diegem immers te moeten verlaten nadat ik mijn huis verkocht had, maar dankzij het toenmalige Machelse gemeentebestuur kon ik in een sociaal appartementje terecht. In ruil zorg ik ervoor dat deelgemeente Diegem proper blijft.”



De ‘werkdag’ van Louis begint steeds rond 9 uur en meestal gaat hij tot zonsondergang door. “In de zomer is dat best lang, ja (lacht). De voorbije dagen was ik vaak pas na 22 uur thuis. Eén keer was ik zo goed op dreef dat ik tot 3 uur doorging. En ik ga zeven dagen op zeven op ronde, want de vuileriken werken ook op zondag, hé. Wat ik het vaakst moet oprapen? Sigarettenpeuken, etensresten en blikjes, maar ik merk dat mensen steeds vaker grof vuil achterlaten. Wieldoppen, kapotte kinderfietsen en ander groter afval moet ik meer en meer opruimen.”

Uitgelachen worden

Hoewel het merendeel van de mensen die hij op zijn ronde tegenkomt heel positief reageert en hem schouderklopjes geeft, zijn er ook enkelingen die zijn geleverd werk duidelijk niet appreciëren. “Dat was zondagavond nog het geval. Er zaten vier jongeren op enkele bankjes. Ik had al gezien dat ze me voortdurend in de gaten hielden en ik voelde me niet helemaal op mijn gemak. Daarom besloot ik om de omgeving rond de bankjes die avond niet op te ruimen. Toen ze zagen dat ik niet in hun buurt durfde te komen, begonnen ze me uit te lachen. Dat gebeurt wel vaker, ja. Sommigen maken het parkje na mijn doortocht met opzet zelfs opnieuw vuil. Het is jammerlijk dat ze dat doen om me te kwetsen, terwijl ik alleen maar een parkje wil opruimen. Ach, ik lig er niet wakker van. Maar natuurlijk is het niet leuk dat wanneer je iets goeds wil doen er toch mensen zijn die je uitlachen.”

Sommigen maken het parkje na mijn doortocht met opzet opnieuw vuil. Het jammerlijke is dat ze dat doen om me te kwetsen, terwijl ik alleen maar een parkje wil opruimen Louis Jacobs

“Gelukkig kan het ook anders”, gaat Louis verder. “Twee weken geleden had een groepje jongeren een vuurtje gemaakt in een schaal. Ze waren hamburgers aan het bakken en vroegen of ik mee wou eten. Ik schoof mijn voeten mee onder tafel en vroeg hen of ze na afloop wel al hun afval wilden opruimen. Toen ik de dag nadien op dezelfde plek kwam, was alles netjes opgeruimd en hadden ze vier volle vuilniszakken voor me klaargezet. Dat stemt me gelukkig. Ik beschouw mezelf niet als voorbeeld voor anderen, maar ik hoop dat sommigen mijn voorbeeld toch volgen (lacht).”

Intussen heeft de Diegemnaar al 86 kaarsjes uitgeblazen, maar aan stoppen denkt hij nog niet. “Ik wil doorgaan tot ik het niet meer kan, maar voorlopig laat mijn gezondheid het nog toe om hier elke dag uren te staan. Ik doe het met veel plezier en blijf op die manier ook bezig. Dat houdt me jong en gezond.”