Lid van technische staf KCS Machelen test positief op corona: komend weekend drie wedstrijden uitgesteld Robby Dierickx

18 september 2020

12u52 0 Machelen Bij voetbalclub KCS Machelen heeft een lid van de technische staf begin deze week positief getest op het coronavirus. Daardoor heeft de club beslist om de wedstrijden van de B-ploeg, die in vierde provinciale aantreedt, de U21 en de U17 van komend weekend uit te stellen.

“Maandag liet een lid van de technische staf ons weten dat hij besmet is met het coronavirus”, zegt gerechtigd correspondent van KCS Machelen Mario Vandeput. “Omdat hij nauw betrokken is bij de werking van onze B-ploeg hebben we beslist om die spelers niet te laten trainen. Ook de U21 en de U17 zagen hun trainingen in het water vallen omdat de spelers regelmatig in contact komen met de B-ploeg. Om diezelfde reden hebben we beslist om de wedstrijden van de drie ploegen van komend weekend uit te stellen.”

Geen verplichte test

Alle betrokken spelers en andere stafleden werd gevraagd om een coronatest te ondergaan. “Maar uiteraard kunnen we niemand verplichten”, aldus nog Vandeput. “Sommigen hebben alvast een test ondergaan en daarvan was iedereen negatief. Anderen zullen geen test ondergaan. Volgende week wordt er ook nog niet getraind, maar als er eind volgende week geen positieve testen bij komen en niemand symptomen vertoont, zouden we in het weekend wel opnieuw wedstrijden kunnen spelen.”