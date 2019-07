Leuning brug over Brusselse ring in Diegem voorlopig niet vervangen Robby Dierickx

16 juli 2019

11u36 0 Machelen De leuning van de brug op de Haachtesteenweg die over de Brusselse ring in Diegem loopt, wordt voorlopig niet vervangen. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten. Nochtans verkeert de reling in een erbarmelijke staat. “Maar we kunnen niet alle bruggen tegelijk aanpakken”, zegt Carla Cox van Wegen en Verkeer.

In tegenstelling tot de brug in de Panoramastraat in Wemmel die eind dit jaar wegens het veiligheidsrisico aangepakt wordt, is het voor de brug op de Haachtsesteenweg nog wachten op een herstelling van de leuning. Die is op verschillende plaatsen helemaal doorgeroest. Maar AWV geeft aan dat het niet alle bruggen tegelijkertijd kan aanpakken.

“Leuningen vervangen we immers niet op 1,2,3 via het gewone onderhoudsbudget voor bruggen, maar worden mee opgenomen in grotere renovatieprojecten”, zegt Carla Cox van AWV. “De leuningen van oudere bruggen zijn ingeboord op een blauwe steen, meestal aan de rand van het voetpad en/of fietspad op de brug. Indien we hier een leuning willen vervangen, wordt dit automatisch een groter geheel dan de leuning alleen. De blauwe steen en het voetpad moeten volledig worden afgebroken. Bij het opengooien van dit voetpad en het weghalen van de blauwe steen, wordt er automatisch aan de waterdichting van de brug geraakt.”

Waterdichting

“De waterdichting is één van de fundamentele elementen van een brug die ervoor zorgt dat er geen waterinsijpeling in de brugstructuur zelf mogelijk is”, aldus nog Cox. “Dat betekent dat je bij het weghalen van leuningen opnieuw een waterdichting aanlegt onder het voetpad en/of fietspad, asfalteringslagen en dan pas een nieuwe leuning installeert. Daarom wordt dit vaak meegenomen in een groter geheel van een renovatie binnen het investeringsprogramma van de Vlaamse Overheid.”

De brug op de Haachtsesteenweg wordt door de Werkvennootschap wel meegenomen in het dossier van de optimalisatie van de Brusselse ring. In dat kader zullen de komende jaren verschillende bruggen aangepakt worden. Nu al staat vast dat de brug van de Hector Henneaulaan in Zaventem over de Brusselse ring volgend jaar onder handen genomen wordt. Wanneer die op de Haachtsesteenweg in Diegem aan de beurt is, is evenwel nog niet duidelijk.