Exclusief voor abonnees Lacrosse, dé sport in opmars tegenwoordig, maar wat is het precies? Onze nationale vrouwenploeg legt uit: “Eigenlijk is het nog het best te vergelijken met hockey. Maar dan in de lucht” Wouter Hertogs

23 augustus 2020

14u05 3 Machelen Hoog bezoek aan de Heirbaan. De nationale vrouwenploeg traint dit weekend op de pleinen van de Machelse lacrosseploeg. Het ideale moment om eens kennis te maken met de - in België - (nog) onbekende sport. “Het is totaal anders dan voetbal of tennis, maar ik was er meteen verliefd op”, aldus speelster Morgane Reniers.

De kans is groot dat u nog nooit gehoord hebt van lacrosse. Vergis u echter niet: niet overal is de sport zo klein en onbekend als in ons land. In Canada is het dé zomersport en in de Verenigde Staten is het de snelst groeiende sport op ‘high schools’ en ‘colleges’.

