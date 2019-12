Kritiek van oppositie op uitstel meerjarenplan: “Waarom lukt dit in andere gemeenten wel tijdig?” Robby Dierickx

10u52 0 Machelen Het kartel sp.a-Spirit-Groen, dat na de verkiezingen van vorig jaar op de oppositiebanken belandde, begrijpt niet dat het Machelse schepencollege (CD&V, N-VA en Open Vld) er niet in slaagt om het meerjarenplan voor de jaarwisseling op de gemeenteraad te brengen. “De beleidsverklaring werd wel al op de gemeentelijke website geplaatst”, klinkt het.

Vorige week liet het gemeentebestuur van Machelen weten dat het meerjarenplan 2020-2025 pas op de gemeenteraad van januari voorgelegd zal worden wegens “verschillende onvoorziene omstandigheden”. Het schepencollege doelde onder meer op de onvoorziene toename van de gemeentelijke bijdrage voor de brandweer en de politie, maar ook op de kinderziektes waarmee de nieuwe budgettaire software kampt. Volgens de gemeente zou dat uitstel geen probleem leveren voor de werking van de gemeente.

Beleidsverklaring

Bij het kartel sp.a-Spirit-Groen betreurt men dat het schepencollege haar huiswerk niet tijdig klaar krijgt. “In de omliggende gemeenten werd het meerjarenplan wel al goedgekeurd of staat het op de agenda van deze maand”, zegt gewezen burgemeester Jean-Pierre De Groef (sp.a). In buurgemeente Steenokkerzeel is dit evenwel niet het geval, want ook daar werd de stemming over het meerjarenplan uitgesteld naar januari. “Schrijnend is bovendien dat de beleidsverklaring voor diezelfde periode, die trouwens ook nog niet werd toegelicht aan de gemeenteraad, wel al een hele tijd op de gemeentelijke website staat en zelfs in verkorte versie in alle bussen werd gedropt. Werden al die beloftes aan de bevolking dan gedaan zonder na te gaan of de realisatie ervan financieel wel haalbaar is?”