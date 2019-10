Klimaatmobiel vanaf woensdag dikke maand in Machelen en Diegem RDK

21 oktober 2019

10u10 0 Machelen Woensdag houdt de Klimaatmobiel van 3W-plus halt op het Dorpsplein in Machelen. Nadien verhuist de mobilhome waarin energiebesparende tips gegeven worden naar het A. De Cockplein in deelgemeente Diegem.

De Klimaatmobiel moet inwoners van Machelen en Diegem aanzetten om na te denken over hun energieverbruik om zo de impact op het klimaat proberen te reduceren. Ze krijgen er informatie van deskundigen over duurzaam renoveren van de woning en over mogelijke premies en subsidies wanneer ze onder meer zonnepanelen willen plaatsen, regenwater willen opvangen of hun woning willen isoleren. Daarnaast kunnen ze een volledige energieaudit voor hun woning aanvragen. Zo’n audit kost amper 40 euro en gaat na op welke manier er bespaard kan worden op het energieverbruik.

De Klimaatmobiel staat van nu woensdag tot en met 8 november op het Dorpsplein in Machelen om vervolgens van 13 tot en met 29 november op het A. De Cockplein in Diegem te staan. De mobilhome kan elke week op woensdag (12 tot 15.30 uur), donderdag (16 tot 19 uur) en vrijdag (12 tot 15.30 uur) bezocht worden.