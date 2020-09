Klimaatmobiel houdt dikke maand halt in Machelen en Diegem Robby Dierickx

03 september 2020

10u45 0 Machelen Op maandag 14 september zakt de Klimaatmobiel van 3W-plus naar het Dorpsplein in Machelen af. Daar kunnen inwoners tot 2 oktober gratis energieadvies inwinnen. Nadien verhuist de Klimaatmobiel voor ruim twee weken naar deelgemeente Diegem.

In de Klimaatmobiel geven deskundigen van 3W-plus gratis tips over het duurzaam renoveren van je woning en over mogelijke premies en subsidies. Naast gratis advies kunnen bezoekers er ook een afspraak maken voor een energieaudit, waarbij de volledige woning doorgelicht wordt. Een energiedeskundige zal dan op basis van een verregaande analyse adviezen formuleren met de bijhorende toekomstige energiewinsten en een berekening van de terugverdientijd. Er wordt ook onderzocht op welke manier de financiële last van energiebesparende maatregelen kan geminimaliseerd worden. Zo’n energieaudit kost normaal 40 euro, maar de gemeente legt 20 euro bij.

Een bezoek aan de Klimaatmobiel is gratis. Machelaars kunnen van 14 september tot 2 oktober telkens op woensdag van 12 tot 15 uur, op donderdag van 16 tot 19 uur en op vrijdag van 12 tot 15 uur op het Dorpsplein terecht. Van 5 tot 23 oktober staat de Klimaatmobiel op het A. De Cockplein in Diegem.