Kledingcontainer in Diegem brandt uit: onderzoek of er kwaad opzet in spel is Robby Dierickx

07 februari 2020

In De Reinelaan in Diegem is vrijdagochtend een kledingcontainer uitgebrand. Het was een voorbijganger die omstreeks 7.20 uur zag dat er rook uit de container kwam en daarop de brandweer verwittigde. Die kwam ter plaatse om het vuur te blussen, maar kon niet vermijden dat de kledingcontainer beschadigd geraakte. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet gekend. De politie stelde een proces-verbaal op en zal onderzoeken of er kwaad opzet in het spel was.