Kerklaan twee dagen dicht door werken aan spoorwegbruggen Robby Dierickx

21 november 2019

De Kerklaan in Machelen wordt op woensdag 27 en donderdag 28 november telkens van 9 tot 15 uur afgesloten voor het verkeer. Op beide dagen wordt aan de spoorwegbruggen gewerkt. Ter hoogte van de bruggen kan er daardoor geen verkeer meer door. Er wordt een omleiding ingelast. In beide richtingen wordt het verkeer via de Schaarbeeklei, de Vilvoordelaan en de Nijverheidsstraat gestuurd.