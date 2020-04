Kapper biedt ondanks verbod toch nog diensten aan: politie start onderzoek Robby Dierickx

11u21 3 Machelen Kappers moeten sinds vorige week dinsdag de deuren gesloten houden als gevolg van het coronavirus, maar in Machelen ontvingen verschillende bewoners deze week een Franstalige flyer waarmee een kapper alsnog zijn diensten aanbiedt. De politie is een onderzoek gestart, maar kon de bewuste kapper vooralsnog niet identificeren.

“Als jullie nood hebben om jullie haren te laten knippen, dan kan je me altijd contacteren. Ik sta paraat voor jullie.” Die tekst – die weliswaar in het Frans opgesteld werd – kregen verschillende bewoners van Machelen deze week te lezen op een flyer die in de brievenbussen gestoken werd. Een van de bewoners stuurde de flyer door naar de lokale politie, die onmiddellijk een onderzoek gestart is.

“Op de flyer stond een gsmnummer, maar daarop konden we momenteel nog niemand bereiken”, zegt woordvoerster Cathérine Bodet van de lokale politie. “Uiteraard is het momenteel verboden om als kapper aan de slag te gaan. We zullen dit dan ook opvolgen, maar tot nog toe konden we de verzender van het bericht nog niet identificeren.”