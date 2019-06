Junikermis op Dorpsplein RDK

20 juni 2019

Op het Dorpsplein in Machelen vindt van zaterdag 22 tot en met zondag 30 juni de jaarlijkse junikermis plaats. Zaterdag om 18 uur wordt de kermis geopend door het schepencollege en de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia. De kindjes kunnen er gratis kermisticketjes winnen. Op zondag 23 juni is het rommelmarkt en braderie. Om 10 uur rijdt de Sint-Gertrudisprocessie uit. Voor de kinderen is er heel wat animatie.