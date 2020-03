Jong N-VA Machelen-Diegem ziet levenslicht en krijgt meteen steun van Theo Francken Robby Dierickx

06 maart 2020

09u25 0 Machelen De Machelse meerderheidspartij N-VA heeft voortaan ook een jongerenafdeling in Machelen en Diegem. Woensdag schoot Jong N-VA er namelijk uit de startblokken. Het bestuur kreeg meteen de volle steun van Theo Francken.

De N-VA-jongeren van Machelen en Diegem waren al een tijdje actief, maar dankzij de officiële verkiezing van het bestuur is de afdeling nu pas echt opgestart. Laura Javaux werd verkozen als voorzitter. “Als jonge Machelaar en deel uitmakend van verschillende verenigingen, wil ik me actief inzetten om het verenigingsleven nieuw leven in te blazen”, zegt de kersverse voorzitter. “Jongeren moeten zich ervan bewust zijn dat ze mee de toekomst kunnen bepalen en hun stem moeten laten horen. Met de oprichting van Jong N-VA in Machelen en Diegem streef ik ernaar om samen met anderen een spreekbuis te mogen zijn voor onze jongeren.”

Tijdens het officiële startmoment kregen de jongeren het bezoek van gewezen staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.