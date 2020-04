Jeugdhuis verkoopt nu al zuipkaarten om hoofd toch maar boven water te houden Sjaloom ziet alle inkomsten wegvallen, maar moet vaste kosten wel blijven betalen Robby Dierickx

28 april 2020

13u28 0 Machelen Al enkele jaren zit jeugdhuis Sjaloom in Machelen in financieel moeilijke papieren, maar door de coronacrisis wordt het voor het bestuur steeds moeilijker om boven water te blijven. Al zeven weken zijn er geen inkomsten meer, terwijl de vaste kosten voorlopig wel blijven komen. Daarom verkoopt het jeugdhuis nu al zuipkaarten, die na de heropening gebruikt kunnen worden.

Wanneer jeugdhuizen hun deuren mogen heropenen, is momenteel nog niet duidelijk. Ten vroegste op 8 juni zal de Nationale Veiligheidsraad zich buigen over de toekomst van cafés, restaurants en jeugdhuizen. Op dat moment zullen de horecazaken al drie maanden gesloten zijn. “Een lange periode zonder inkomsten”, zegt Thomas Beck, voorzitter van Sjaloom in Machelen. “Voor een jeugdhuis dat al in financieel moeilijke papieren zat, is dat niet evident. De cijfers zijn de laatste jaren niet echt rooskleurig door het dalend aantal leden en een lagere opkomst en dus ook lagere opbrengst tijdens onze feestjes en evenementen. Het bestuur en de actieve leden hielden het jeugdhuis de voorbije jaren open, maar ook wij zitten met veel minder drive en goesting dan vroeger. We weten niet echt goed hoe we de uitgaande jeugd kunnen aantrekken. Bovendien kregen we de voorbije jaren met verschillende inbraken te maken. Zo werden een jaar geleden twee platenspelers, twee cd-spelers en de inhoud van de kassa gestolen. Een diefstal met een waarde van 2.000 euro. Bij elke inbraak moeten we de nodige herstellingswerken doorvoeren.”

Tien consumpties

Gezien de financiële situatie treft de coronacrisis het jeugdhuis dan ook bijzonder hard. “Uiteraard begrijpen we de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ze brengen heel wat nadelen met zich mee”, aldus nog Thomas Beck. “Terwijl de vaste kosten blijven komen, hebben we als jeugdhuis geen enkele bron van inkomsten meer. Daarom lanceren we nu de actie met de zuipkaarten. Concreet kan iedereen een zuipkaart ter waarde van 16 euro aankopen. Die zijn goed voor tien consumpties na de heropening van ons jeugdhuis. De 16 euro kan gestort worden op rekening BE75 9796 4268 7851 met de vermelding van de naam. De zuipkaarten zullen klaarliggen bij de heropening. Uiteraard mogen mensen ook een vrije gift doen. Met dat geld zullen we de vaste kosten de komende weken kunnen blijven betalen.”

Uiteraard begrijpen we de maatregelen die genomen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, maar ze brengen heel wat nadelen met zich mee. Terwijl de vaste kosten blijven komen, hebben we als jeugdhuis geen enkele bron van inkomsten meer Voorzitter Thomas Beck

Volgens de voorzitter is dit soort van actie broodnodig om de overlevingskansen van het jeugdhuis gaaf te houden. “Alleen zo kunnen we vermijden dat de coronacrisis de doodsteek van JH Sjaloom betekent”, klinkt het bij Thomas Beck. “Ondertussen vragen we onze schuldeisers om uitstel van betaling. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het water- en de elektriciteitsfacturen. Ook met de gemeente bekijken we welke ondersteuning mogelijk is. Dat hoeft niet meteen financieel te zijn, maar bijvoorbeeld op logistiek vlak. We doen er in ieder geval alles aan om deze coronacrisis te overleven zodat we na de heropening de jeugd opnieuw onderdak kunnen bieden.”