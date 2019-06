Jan en Maria blazen zestig huwelijkskaarsjes uit RDK

06 juni 2019

Jan Van Cutsem en Maria Verbelen uit Diegem hebben onlangs hun diamanten bruiloft op het gemeentehuis van Machelen gevierd. Zestig jaar geleden stapten ze in het huwelijksbootje. Jan werkte lange tijd als hoofdbrigadier bij de dienst Gebouwen, terwijl Maria als poetsvrouw bij de gemeente Evere aan de slag was. Vandaag spreken ze nog regelmatig af met vrienden. Ook werken ze dikwijls in de groente- en siertuin.