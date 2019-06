Jan en Bernadette vieren diamanten bruiloft RDK

17 juni 2019

12u00 2

Groot feest voor Jan Jacquet en Bernadette Decourt uit Machelen. Ze vierden onlangs immers hun diamanten bruiloft. Voor hun zestigste huwelijksverjaardag werden de twee dan ook gevierd door het schepencollege. Ze mochten samen met enkele familieleden het glas te heffen.

Na hun trouw in 1959 kreeg het koppel twee kinderen, drie kleinkinderen en inmiddels ook al vijf achterkleinkinderen. De diamanten Jan en Bernadette hebben altijd in Machelen gewoond en verhuisden vorig jaar naar OCMW-woonzorgcentrum Parkhof in diezelfde gemeente.