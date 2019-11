ISS zwiert niet-verkochte bedrijfsmaaltijden spotgoedkoop in app: “Voor amper 3 euro heb je hier avondeten” Werknemers en buurtbewoners kunnen restjes ophalen in bedrijfsrestaurant Greenhouse Robby Dierickx

06 november 2019

16u37 0 Machelen Omdat dagelijks zowat 12 procent van de maaltijden die ISS bereidt in de vuilnisbak belandt, gooit de bedrijfscateraar die overgebleven maaltijden nu in de app Too Good to Go. De spotgoedkope ‘restjes’ kunnen dagelijks door buurtbewoners opgehaald worden in het bedrijfsrestaurant van Greenhouse Brussels in Diegem. “Op die manier kunnen we de voedselberg verkleinen”, klinkt het.

Elke dag produceert bedrijfscateraar ISS zowat 14.000 maaltijden voor 120 bedrijfsrestaurants. Daarvan verdwijnt dagelijks gemiddeld 12 procent in de vuilnisbak. “We maken een gemiddelde per dag, maar we kunnen jammer genoeg nooit uitsluiten dat er eten over is”, zegt Jonny Peeters, service development manager van ISS. “Als bedrijf waren we al langer op zoek naar initiatieven om de voedselberg te verkleinen. Dat kunnen we nu eindelijk via de app Too Good to Go.”

Amper 2, 99 euro

Concreet zet ISS maaltijden die tijdens de middagpauze niet verkocht werden in de app. “Werknemers van de verschillende bedrijven in het kantoorgebouw Greenhouse Brussels kunnen op die manier zien hoeveel maaltijden er nog overblijven”, gaat Jonny Peeters verder. “Die aantallen worden in de loop van de dag aangepast. Voor amper 2,99 euro, een fractie van wat de maaltijden normaal kosten, hebben de werknemers dus hun avondeten. Maar ook buurtbewoners kunnen op de app intekenen. Het bedrijfsrestaurant van Greenhouse Brussels is immers ook voor externen toegankelijk. Geïnteresseerde buurtbewoners kunnen het restaurant zo gewoon binnen om de maaltijden op te halen. We zijn nu met de andere bedrijven waar we maaltijden leveren aan het bekijken of ook zij mee in de app willen stappen. Hoe meer bedrijven meedoen, hoe kleiner we de voedselberg kunnen maken.”

Tupperwaredoosje

Opvallend: wie een overgebleven maaltijd bestelt, weet niet wat hij of zij op het bord krijgt. “Maar het verrassingseffect maakt het net nog wat specialer”, aldus nog Jonny Peeters. “We vragen de mensen die een maaltijd komen halen om zelf een Tupperwaredoosje mee te nemen. Op die manier hoeven we geen plastic of andere verpakkingsmaterialen te verspillen.”

In België wordt gemiddeld 345 kilogram voedsel per jaar per inwoner weggegooid. Dankzij de app Too Good To Go werden sinds 1 maart vorig jaar 1 miljoen maaltijden gered van de vuilnisbak. Ook bedrijven als Carrefour, IKEA en Match werken al een tijdje met de app en bieden op die manier voedselpakketten aan.